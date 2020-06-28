Знаменитая Каскадная лестница поможет туристам похудеть
Знаменитая Каскадная лестница в Железноводске поможет туристам сбросить вес. Достопримечательность начнет считать калории.
Как сообщает пресс-служба администрации курортного города, на лестнице появятся таблички, сообщающие о количестве потерянных калорий. Счетчики помогут курортникам понять, сколько усилий они затратили на подъем.
— «Таблицей стройности» можно пользоваться для похудения, не тратя денег на диетологов и тренеров. Мы решили подойти к воплощению идеи с юмором, — сообщили в городской администрации.
Напомним, Каскадная лестница является самой длинной на юге России. Её протяженность — 860 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU