2020-06-28T12:58:14+03:00
Общество

Знаменитая Каскадная лестница поможет туристам похудеть

На ней появится счетчик калорий
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Каскадная лестница в Железноводске. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского краяКаскадная лестница в Железноводске. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Знаменитая Каскадная лестница в Железноводске поможет туристам сбросить вес. Достопримечательность начнет считать калории.

Как сообщает пресс-служба администрации курортного города, на лестнице появятся таблички, сообщающие о количестве потерянных калорий. Счетчики помогут курортникам понять, сколько усилий они затратили на подъем.

— «Таблицей стройности» можно пользоваться для похудения, не тратя денег на диетологов и тренеров. Мы решили подойти к воплощению идеи с юмором, — сообщили в городской администрации.

Напомним, Каскадная лестница является самой длинной на юге России. Её протяженность — 860 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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