Аномальная жара и грозы идут на Ставрополье

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:35:21+03:00

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На Ставрополье ожидается аномальная жара и грозы. По данным Гидрометцентра, в понедельник температура поднимется до +34°. А уже во вторник ожидается гроза.

В воскресенье будет жарко и безоблачно. Температура поднимется до +30° в Ставрополе и +33° по краю. Понедельник будет не менее жарким, но более облачным. Столбики термометров могут подняться до +34°, ожидается ветер до 10 метров в секунду.

Во вторник на Ставрополье придут грозы. Ожидается, что дожди будут кратковременными — меньше 3 часов, однако поднимется ветер с порывами до 14 метров в секунду. Тем не менее температура не сильно изменится — до +32° в районах и +29° в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU