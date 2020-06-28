Знаменитая бахча Пономаревых загорелась на Ставрополье — видео
На Ставрополье загорелась знаменитая бахча Пономаревых. Видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.
Пожар на бахче Пономаревых, Ставропольский край.
МЧС подтвердило ЧП. По данным экстренного ведомства, площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров. На месте работают бригады спасателей, пожар локализован.
Бахча прославилась благодаря фантазии своих владельцев. Роман Пономарев подходил к ведению бизнеса творчески, создав пространство для гостей и туристов: здесь был и стадион из сена, построенный к Чемпионату мира по футболу в России, и Эйфелева башня, и прочие интересные акт-объекты из одного из самых горючих материалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU