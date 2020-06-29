2020-06-29T08:33:48+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 5063

Жертвами болезни стали 95 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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Всего в Ставропольском кре от инфекции умерли 95 человекВсего в Ставропольском кре от инфекции умерли 95 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в Ставропольском крае коронавирусом заболели 90 человек. Всего в регионе зафиксировано 5063 случая.

За прошлый день скончался еще один пациент. Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека.

Жертвами коронавируса стали 95 жителей Ставрополья. К счастью, выздоровели 2849. А за последние сутки болезнь победили 32 человека.

- Инфекция пока сохраняет свое присутствие в крае. Сегодня по-прежнему важно помнить, что первым защитником собственного здоровья является каждый из нас, - обратился губернатор к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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