На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 5063
За последние сутки в Ставропольском крае коронавирусом заболели 90 человек. Всего в регионе зафиксировано 5063 случая.
За прошлый день скончался еще один пациент. Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека.
Жертвами коронавируса стали 95 жителей Ставрополья. К счастью, выздоровели 2849. А за последние сутки болезнь победили 32 человека.
- Инфекция пока сохраняет свое присутствие в крае. Сегодня по-прежнему важно помнить, что первым защитником собственного здоровья является каждый из нас, - обратился губернатор к жителям региона.
ИСТОЧНИК KP.RU