29 Июнь 2020 2020-06-29T10:03:47+03:00

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В Ставрополе назначили нового министра здравоохранения края. Им стал Владимир Колесников. Сегодня, 29 июня на еженедельном рабочем совещании глава региона Владимир Владимиров представил его членам правительства.

Известно, что ранее Колесников был главным врачом краевого клинического кардиологического диспансера. Больницу он возглавляет с октября 2008 года.

Новый министр здравоохранения Ставрополья - сердечно-сосудистый хирург. Колесников проводит операции на сердце и сосудах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в апреле 2020 года министр здравоохранения края Виктор Мажаров подал в отставку.

Тогда и стало известно, что губернатор Владимир Владимиров принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на первого заместителя министра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU