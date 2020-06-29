2020-06-29T10:06:59+03:00
Политика

Военные со Ставрополья получили новейшую технику

Пополнение прошло и в Северной Осетии
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Военным, дислоцированным на Ставрополье и в Северной Осетии, выдали новые бронеавтомобили "КамАЗ-5350-379" и квадроциклы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Известно, десять бронеавтомобилей получили ставропольские спецназовцы. Столько же поступило в распоряжение североосетинских разведчиков на полигоне "Дарьял" ЮВО в Северной Осетии.

В пресс-службе отмечают, что модели "КамАЗ-5350-379" оборудованы комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, которые нужны для перевозки личного состава. Броня в кабине и модуле удержит подрыв, а также попадание разнообразного стрелкового оружия и осколков.

Квадроциклы нужны для разведывательных и дозорных задач. Военнослужащие уже подготовлены для пользования такой техникой в полевых условиях и населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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