На Ставрополье мужчина узнал об измене и задушил сожительницу
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Фото: СКР России по региону
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Измена сожителю обернулась для жительницы Ессентуков трагедией. Инцидент произошел вечером 20 июня.
Сидя за кухонным столом, женщина призналась мужчине, что изменила ему. Эта информация привела ставропольца в ярость.
Между сожителями произошла ссора. 31-летний житель города-курорта задушил женщину. Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU