На Ставрополье мужчина узнал об измене и задушил сожительницу

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:36:01+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

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Измена сожителю обернулась для жительницы Ессентуков трагедией. Инцидент произошел вечером 20 июня.

Сидя за кухонным столом, женщина призналась мужчине, что изменила ему. Эта информация привела ставропольца в ярость.

Между сожителями произошла ссора. 31-летний житель города-курорта задушил женщину. Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU