На Ставрополье с 1 июля появятся налоговые льготы для самозанятых

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:06:55+03:00

Жителям региона также рассказали, как можно зарегистрироваться в качества самозанятого Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям региона также рассказали, как можно зарегистрироваться в качества самозанятого

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На Ставрополье с 1 июля запускают специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.

Это решение приняли в связи с поручениями президента России Владимира Путина. Он заявлял, что этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов жителей нашей страны.

Так, известно, что ставропольцы смогут платить за полученный доход по льготной ставке — 4%. При продаже товаров, работ, услуг бизнесменами она составит 6%.

Кстати, зарегистрироваться в качества самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог», через Личный кабинет на сайте ФНС, через уполномоченный банк.

ИСТОЧНИК KP.RU