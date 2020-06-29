На Ставрополье с 1 июля появятся налоговые льготы для самозанятых
На Ставрополье с 1 июля запускают специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.
Это решение приняли в связи с поручениями президента России Владимира Путина. Он заявлял, что этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов жителей нашей страны.
Так, известно, что ставропольцы смогут платить за полученный доход по льготной ставке — 4%. При продаже товаров, работ, услуг бизнесменами она составит 6%.
Кстати, зарегистрироваться в качества самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог», через Личный кабинет на сайте ФНС, через уполномоченный банк.
ИСТОЧНИК KP.RU