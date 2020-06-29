2020-06-29T13:36:58+03:00
Происшествия

В Махачкале "вор в законе" ответит перед судом

Его судят по статье 210.1 УК РФ
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Махачкале закончили расследовать уголовное дело против местного жителя. 61-летний мужчина ответит перед судом за положение в преступном мире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Следователи установили, что с 1990 года обвиняемого нарекли "вором в законе", который обладает "непререкаемым авторитетом в преступной среде". В качестве представителя этой категории его воспринимали лица, занимающиеся противоправной деятельностью ("руководителями преступных сообществ" и заключенными), общественностью и сотрудниками правоохранительных органов.

Свой авторитет "вор в законе" использует для организации преступлений в Дагестане, уверяют в пресс-службе СКР по республике.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), - сказано в сообщении.

Дело отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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