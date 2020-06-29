2020-06-29T15:09:03+03:00
Общество

В Ставрополе работающим жителям предстоит выбрать формат трудовой книжки

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательствеРаботодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательствеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье все работающие жители с 1 июля по 31 декабря должны сделать выбор, в какой форме работодатель будет вести их трудовую книжку. Есть два варианта: в новом электронном формате или по-прежнему в бумажном.

Бумажная или электронная: какие трудовые книжки выберут ставропольцы

00:00
00:00

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве.

Работник обязан написать заявление о выборе формата с 1 июля до 31 декабря. А с 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников, впервые устроившихся на работу, начнут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как раб на галерах: в Судаке спустили на воду уникальный корабль для туристов
На Ставрополье с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Пятигорске открыли для посещений музей-заповедник М.Ю. Лермонтова
На Ставрополье увеличат экспорт жареных семечек
На Ставрополье повторные тесты не подтвердили COVID-19 ни у одного работника избиркома
На Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна
«Слава богу он не стреляет в ответ»: видео с полицейским, пытающимся сбить квадрокоптер, взорвало соцсети
На Ставрополье столкнулись два грузовика
В Ставрополе работающим жителям предстоит выбрать формат трудовой книжки
На Ставрополье пункты ЕГЭ проверят на эпидемиологическую безопасность
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
В Махачкале "вор в законе" ответит перед судом
На Ставрополье назвали число выздоровевших от коронавируса людей
На Ставрополье жители сел и городов активно голосуют во дворах и на дому
В Ставрополе более 800 предприятий общепита, торговли получили господдержку