В Ставрополе работающим жителям предстоит выбрать формат трудовой книжки

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:09:03+03:00

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве

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На Ставрополье все работающие жители с 1 июля по 31 декабря должны сделать выбор, в какой форме работодатель будет вести их трудовую книжку. Есть два варианта: в новом электронном формате или по-прежнему в бумажном.

Бумажная или электронная: какие трудовые книжки выберут ставропольцы 00:00 00:00

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве.

Работник обязан написать заявление о выборе формата с 1 июля до 31 декабря. А с 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников, впервые устроившихся на работу, начнут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU