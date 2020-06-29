На Ставрополье столкнулись два грузовика

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:58:29+03:00

Сейчас движение транспорта осуществляется без ограничений

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Инцидент произошел 29 июня, около 08:20, вблизи Пятигорска. Там водитель грузовика ехал со стороны Нальчика в сторону Минеральных Вод.

Мужчина при перестроении на правую полосу не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком «Мерседес», в цепке с полуприцепом «Тонар». В результате ДТП большегрузы перевернулись.

В аварии получил травмы водитель «Мерседеса». Его доставили в больницу Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В региональном ведомстве отметили, что движение транспорта на этом участке автодороге было затруднено. Экипажи ДПС обеспечивали регулировочные функции и безопасный проезд транспорта.

Сейчас движение транспорта осуществляется без ограничений. Обстоятельства происшествия, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU