На Ставрополье столкнулись два грузовика
Инцидент произошел 29 июня, около 08:20, вблизи Пятигорска. Там водитель грузовика ехал со стороны Нальчика в сторону Минеральных Вод.
Мужчина при перестроении на правую полосу не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком «Мерседес», в цепке с полуприцепом «Тонар». В результате ДТП большегрузы перевернулись.
В аварии получил травмы водитель «Мерседеса». Его доставили в больницу Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
В региональном ведомстве отметили, что движение транспорта на этом участке автодороге было затруднено. Экипажи ДПС обеспечивали регулировочные функции и безопасный проезд транспорта.
Сейчас движение транспорта осуществляется без ограничений. Обстоятельства происшествия, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU