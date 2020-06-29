2020-06-29T15:58:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье столкнулись два грузовика

Сейчас движение транспорта осуществляется без ограничений
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по регионуФото: пресс-служба УГИБДД по региону
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 29 июня, около 08:20, вблизи Пятигорска. Там водитель грузовика ехал со стороны Нальчика в сторону Минеральных Вод.

Мужчина при перестроении на правую полосу не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком «Мерседес», в цепке с полуприцепом «Тонар». В результате ДТП большегрузы перевернулись.

В аварии получил травмы водитель «Мерседеса». Его доставили в больницу Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В региональном ведомстве отметили, что движение транспорта на этом участке автодороге было затруднено. Экипажи ДПС обеспечивали регулировочные функции и безопасный проезд транспорта.

Сейчас движение транспорта осуществляется без ограничений. Обстоятельства происшествия, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как раб на галерах: в Судаке спустили на воду уникальный корабль для туристов
На Ставрополье с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Пятигорске открыли для посещений музей-заповедник М.Ю. Лермонтова
На Ставрополье увеличат экспорт жареных семечек
На Ставрополье повторные тесты не подтвердили COVID-19 ни у одного работника избиркома
На Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна
«Слава богу он не стреляет в ответ»: видео с полицейским, пытающимся сбить квадрокоптер, взорвало соцсети
На Ставрополье столкнулись два грузовика
В Ставрополе работающим жителям предстоит выбрать формат трудовой книжки
На Ставрополье пункты ЕГЭ проверят на эпидемиологическую безопасность
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
В Махачкале "вор в законе" ответит перед судом
На Ставрополье назвали число выздоровевших от коронавируса людей
На Ставрополье жители сел и городов активно голосуют во дворах и на дому
В Ставрополе более 800 предприятий общепита, торговли получили господдержку