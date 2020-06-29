2020-06-29T16:00:13+03:00
Общество

«Слава богу он не стреляет в ответ»: видео с полицейским, пытающимся сбить квадрокоптер, взорвало соцсети

Судя по всему, ролик снят на Казбековском посту ДПС [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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«Слава богу он не стреляет в ответ», «лучше бы на столб залез», «хорошо, что ему НЛО не задали сбивать» — взорвавший интернет ролик, снятый в Дагестане, взорвал соцсети. На кадрах видео полицейский пытается сбить летящий в небе квадрокоптер. Но...не может попасть в маленькую движущуюся цель.

Судя по всему, ролик снят на Казбековском посту ДПС республики. А стрелок — полицейский, несущий вахту на посту. Однако подтверждения этому пока нет, как и ответа на вопрос, зачем сотрудникам МВД понадобилось сбивать маленький дрон. В МВД обещали разобраться в ситуации.

Полицейский пытается сбить квадрокоптер из автомата.Видео: соцсети

Однако подробности не слишком интересуют пользователей соцсетей. Видео очень развеселило жителей республики и разошлось по публичным группам в Instagram и «ВКонтакте», собирая колкие шуточки в адрес сотрудника полиции и удивленные комментарии. Другие обеспокоились судьбой маленького дрона, который «не может ответить» полицейскому и «ни в чем не виноват».

«КП» продолжит следить за судьбой локального мема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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