На Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:18:40+03:00

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В Ставропольском крае к концу июня собрали миллион тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Там же и добавили, что уборка урожая завершена на 20% полей общей площадью 378 тысяч гектаров. Лидерами стали Кочубеевский, Новоалександровский и Изобильненский городские округа.

По словам первого зампредседателя регионального правительства Николая Великданя, 70% урожая – это пшеница высокого класса.

Ранее «КП_Северный Кавказ» писала, что град погубил урожай на 20 тысячах гектаров полей Ставрополья.

Больше всего убытков понесли предприниматели в , Степновском и Грачёвском районах, а также в Кочубеевском, Курском и Новоселицком.

ИСТОЧНИК KP.RU