На Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна
В Ставропольском крае к концу июня собрали миллион тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Там же и добавили, что уборка урожая завершена на 20% полей общей площадью 378 тысяч гектаров. Лидерами стали Кочубеевский, Новоалександровский и Изобильненский городские округа.
По словам первого зампредседателя регионального правительства Николая Великданя, 70% урожая – это пшеница высокого класса.
Ранее «КП_Северный Кавказ» писала, что град погубил урожай на 20 тысячах гектаров полей Ставрополья.
Больше всего убытков понесли предприниматели в , Степновском и Грачёвском районах, а также в Кочубеевском, Курском и Новоселицком.
ИСТОЧНИК KP.RU