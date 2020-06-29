Как раб на галерах: в Судаке спустили на воду уникальный корабль для туристов

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:45:02+03:00

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В Судаке спустили на воду копию древнегреческой галеры «Таврида». Судно для морских прогулок уже успешно протестировали. Выглядит оно очень эффектно - носовая часть украшена головой «Троянского коня», а борты - колесницами, соединенными дельфинами. По словам очевидцев, если смотреть на галеру с ближайших гор, то создается впечатление, что в бухту действительно заходит древний корабль.

Как пишет «КП-Крым», на воссоздание «Тавриды» ушло около 4 месяцев. Автору проекта даже пришлось заложить квартиру, чтобы реализовать свою уникальную задумку. Длина корабля - 18,5 м, ширина - 4 м. Чтобы галера двинулась в путь, одновременно усилия должны применить 30 гребцов. Ритм им задает специально обученный барабанщик. В общей сложности на борт судно может взять 90 взрослых и детей.

Поднять пятиметровые весла - задача не из простых. Поэтому у современных «рабов на галера» есть то, о чем их древнегреческие товарищи и мечтать не могли - два навесных японских мотора. Кстати, весла привезли из Киров - ближе не нашлось мастеров, способных выполнить такой заказ.

В Судаке спустили на воду древнегреческую галеру.Видео: Александр Кирьяков/FB

ИСТОЧНИК KP.RU