Владимир Владимиров опроверг слухи о закрытии трех курортных городов на карантин
Губернатор Владимир Владимиров опроверг фейки о закрытии Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска на карантин из-за коронавируса. Также не будут закрыты аэропорт в Минводах и электричка в Кисловодск.
— Никогда такого не было, и вот опять... Все это, конечно, ложь, — сообщил Владимир Владимиров. — Наоборот, мы постепенно открываем экономику нашего края. Восстанавливаем работу её отраслей. Принимаем гостей в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Авиатранспорт, как и железнодорожный транспорт, продолжают работать. Не верьте слухам, и тем более не распространяйте их.
Глава региона отметил, что достоверная информация будет появляться на его страничке в соцсетях. «Комсомольская правда» также будет оповещать жителей о последних изменениях ограничительных мер.
— Пользуйтесь только достоверной информацией, — резюмировал Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU