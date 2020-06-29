2020-06-29T21:25:39+03:00
Общество

Владимир Владимиров опроверг слухи о закрытии трех курортных городов на карантин

Авторы сообщений «закрыли» Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, а также аэропорт в Минводах и электричку
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото одного из фейковых сообщенийФото одного из фейковых сообщенийФото: СОЦСЕТИ
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Губернатор Владимир Владимиров опроверг фейки о закрытии Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска на карантин из-за коронавируса. Также не будут закрыты аэропорт в Минводах и электричка в Кисловодск.

— Никогда такого не было, и вот опять... Все это, конечно, ложь, — сообщил Владимир Владимиров. — Наоборот, мы постепенно открываем экономику нашего края. Восстанавливаем работу её отраслей. Принимаем гостей в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Авиатранспорт, как и железнодорожный транспорт, продолжают работать. Не верьте слухам, и тем более не распространяйте их.

Глава региона отметил, что достоверная информация будет появляться на его страничке в соцсетях. «Комсомольская правда» также будет оповещать жителей о последних изменениях ограничительных мер.

— Пользуйтесь только достоверной информацией, — резюмировал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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