На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 78 человек
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом вновь превысило количество новых случаев заражения. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.
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Так, за сутки болезнь проявилась еще у 78 человек.
Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Число заболевших достигло 5141. А умерших -97. Глава региона выразил глубоуие соболезнования родным и близким этих людей. К счастью, болезнь удалось победить 2963 жителям региона.
По словам Владимирова, возвращение к нормальной жизни во многом зависит и от нашего отношения к своему здоровью и благополучию окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU
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