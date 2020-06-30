На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 78 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:18:49+03:00

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончались еще два пациента

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Число выздоровевших пациентов с коронавирусом вновь превысило количество новых случаев заражения. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

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Так, за сутки болезнь проявилась еще у 78 человек.

Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Число заболевших достигло 5141. А умерших -97. Глава региона выразил глубоуие соболезнования родным и близким этих людей. К счастью, болезнь удалось победить 2963 жителям региона.

По словам Владимирова, возвращение к нормальной жизни во многом зависит и от нашего отношения к своему здоровью и благополучию окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU