2020-06-30T11:18:01+03:00
Происшествия

На Ставрополье экс-полицейские оставили мужчину без денег и земли

Против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Ася АСРЯН@asya1693
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Экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и старший участковый уполномоченный полиции этого же отдела стали фигурантами уголовного дела.

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Против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2019 года. Тогда полицейские узнали, что у их знакомого есть земельный пай.

Правоохранители решили завладеть его имуществом. Они сообщили потерпевшему ложную информацию о проведении в отношении него доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений мужчине. Но пообещали, что освободят его от уголовной ответственности, если тот заплатит им 150 тысяч рублей.

У потерпевшего таких денег не было.

Ему пришлось по совету полицейских продать свой земельный пай. При этом совершение сделки находилось под тщательным контролем подозреваемых.

А на стороне покупателя выступал подысканный ими мужчина. После продажи земельного пая потерпевший передал полицейским требуемые деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.

В краевой полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Начальник подразделения участковых уполномоченных полиции уволен со службы. В случае подтверждения их вины они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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