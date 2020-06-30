2020-06-30T12:22:42+03:00
Общество

948 тысяч жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции

Это 33,85 процента населения края
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО
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На Ставрополье назвали число проголосовавших по поправкам к Конституции. За пять дней свое мнение выразили 948 тысяч человек, или 33,85 процента населения края. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Согласно сведениям краевого избиркома, жители региона активно голосуют на придомовых территориях и на дому. Это новая форма голосования. Сегодня последний день, когда такой возможностью можно было воспользоваться. 1 июля выразить мнение можно будет только на участке.

- На 63 участках Ставропольского края предусмотрено использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). За час до начала голосования все помещения пройдут санитарную обработку, также будет проводиться дезинфекция рук, контролироваться соблюдение социальной дистанции, - сказано в сообщении.

Считать голоса начнут 1 июля, после 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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