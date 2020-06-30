2020-06-30T12:28:30+03:00
Общество

Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера

Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм - kislovodsk.park KislovodskФото: Инстаграм - kislovodsk.park Kislovodsk
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Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера Федерико Арнальди. Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме.

Арнальди прогулялся по Курортному бульвару, затем отправился на прогулку по терренкурам кисловодского нацпарка.

- Я был поражен, когда мне сказали, что это самый большой рукотворный парк в мире. Мое детство прошло в Вилла Боргезе, римском ландшафтном парке, и я думал, что ничего красивее в мире нет. Оказывается, есть и красивее, и намного больше, — рассказал итальянский актер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Но из-за непростой эпидобстановки существует ряд ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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