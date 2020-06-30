«СтрелаАвто» объявляет о старте заказов на SKODA RAPID для тех, кто любит хоккей

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:01:32+03:00

В дилерском центре в Минеральных Водах можно купить популярный автомобиль в комплектации Hockey Edition

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Линейка автомобилей, посвященная хоккею, разработана специально для российских любителей этого вида спорта. Теперь в таком исполнении можно приобрести и ŠKODA RAPID.

Как рассказали в дилерском центре «СтрелаАвто», новый RAPID Hockey Edition отличается оригинальными элементами интерьера и экстерьера, богатым выбором оснащения и широким набором функциональных решений в духе Simply Clever по очень выгодной цене. Стоимость спецверсии Hockey Edition для RAPID в комплектации Ambition составляет 48 100 рублей.

Некоторые опции, которые появились в новом ŠKODA RAPID для любителей хоккея, обычно доступны для автомобилей более высокого класса, например, многофункциональный 2-спицевый кожаный руль и дисплей Maxi DOT. Для максимального комфорта водителя и пассажиров в спецверсии предусмотрены климат-контроль Climatronic, тонировка задних стекол Sunset, а также зеркало заднего вида с автозатемнением и центральный подлокотник спереди.

Хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера подчеркивают яркий образ компактного городского лифтбека. Кузов украшен фирменным логотипом Hockey Edition, а пороги - декоративными накладками.

В специальную версию на базе комплектации Ambition дополнительно включены боковые подушки безопасности спереди, функция подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функция обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла. Для удобства пользования смартфоном - платформа SmartLink, Bluetooth и два разъема USB-C сзади.

Кроме того, начиная с комплектации Ambition, для RAPID доступна аудиосистема Swing с шестью динамиками в базовом оснащении.

- Новый RAPID Hockey Edition воплощает в себе лучшие качества линейки: выразительность, практичность и смелый характер. Мы уверены, что наши клиенты и их семьи оценят спецверсию RAPID по достоинству, - говорят в дилерском центре «СтрелаАвто» в Минеральных Водах.

Кстати, марка ŠKODA имеет давнюю и тесную связь с хоккеем. Чешский бренд с 1993 года является генеральным спонсором чемпионата мира по хоккею. Этот факт даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное сотрудничество в истории мировых спортивных состязаний.

Многолетняя приверженность ŠKODA к хоккею нашла свое отражение в разработке специальной версии Hockey Edition, доступной эксклюзивно для российского рынка.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU