Студентка СКФУ признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:38:02+03:00

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Участница от Северо-Кавказского федерального университета Саида Баисова признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках итогового концерта Всероссийского онлайн-выпускного состоялось награждение выдающихся студентов вузов. Праздник транслировался в эфире Первого канала. Награду «Лучший выпускник» получили десять представителей университетов из каждого федерального округа.

Фото: пресс-служба СКФУ

- Я очень рада победе, для меня это стало абсолютной неожиданность, - отметила Саида Баисова. Я благодарна своему университету за поддержку. Наши преподаватели всегда помогают студентам разрабатывать и реализовывать идеи. Я планирую продолжить обучение в магистратуре СКФУ, а затем остаться работать в Ставропольском крае.

От всей души поздравляю Саиду с победой! Признание наших студентов на всероссийском уровне очень ценно для университета. Горжусь!Врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов поздравил победительницу:

Фото: пресс-служба СКФУ

Выпускница бакалавриата по направлению подготовки “Государственное и муниципальное управление” Саида Баисова за годы обучения проявила себя как талантливый и целеустремлённый студент.

Она активно участвовала в учебной, общественной и научной жизни университета. По итогам Северо-Кавказского образовательного форума «Машук» студентка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию идеи создания сайта, где любой желающий сможет обменять ненужные вещи на необходимые.

ИСТОЧНИК KP.RU