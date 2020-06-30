Студентка СКФУ признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа
Участница от Северо-Кавказского федерального университета Саида Баисова признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа.
В рамках итогового концерта Всероссийского онлайн-выпускного состоялось награждение выдающихся студентов вузов. Праздник транслировался в эфире Первого канала. Награду «Лучший выпускник» получили десять представителей университетов из каждого федерального округа.
Фото: пресс-служба СКФУ
- Я очень рада победе, для меня это стало абсолютной неожиданность, - отметила Саида Баисова. Я благодарна своему университету за поддержку. Наши преподаватели всегда помогают студентам разрабатывать и реализовывать идеи. Я планирую продолжить обучение в магистратуре СКФУ, а затем остаться работать в Ставропольском крае.
От всей души поздравляю Саиду с победой! Признание наших студентов на всероссийском уровне очень ценно для университета. Горжусь!Врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов поздравил победительницу:
Фото: пресс-служба СКФУ
Выпускница бакалавриата по направлению подготовки “Государственное и муниципальное управление” Саида Баисова за годы обучения проявила себя как талантливый и целеустремлённый студент.
Она активно участвовала в учебной, общественной и научной жизни университета. По итогам Северо-Кавказского образовательного форума «Машук» студентка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию идеи создания сайта, где любой желающий сможет обменять ненужные вещи на необходимые.
ИСТОЧНИК KP.RU
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