2020-06-30T14:12:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье обнаружили 2 тонны подозрительной баранины

По словам специалистов, баранина могла причинить вред здоровью и жизни потребителей
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье из Дагестана поступила крупная партия подозрительного мяса. А если конкретнее, то в наш край привезли две тонны баранины.

Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.

В итоге выяснилось, что предприятие ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» отгрузило компании ООО «Ориент» в Ставропольском крае партию замороженного мяса на кости, происхождение которого осталось неизвестным.

Далее следы партии теряются. Конечным получателем мяса значится МВД по Чеченской Республике. По словам специалистов, баранина могла причинить вред здоровью и жизни потребителей.

Информационные письма направили в Чечню и в Дагестан для принятия мер реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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