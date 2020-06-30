2020-06-30T14:38:27+03:00
Происшествия

Ставропольскую станицу отключили от газа из-за крупной утечки

Сообщение об аварии прислали в 13 часов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье часть станицы экстренно отключили от газоснабжения. В Ессентуской произошла крупная утечка газа на подземном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.

Сообщение об аварии поступило в 13 часов. Под отключение попало около трех тысяч абонентов. Социально значимые объекты не пострадали.

- На месте работает бригада аварийной газовой службы в составе восьми человек и двух единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, - сказано в сообщении ведомства.

"КП - Северный Кавказ" следит за ходом работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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