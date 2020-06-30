2020-06-30T16:54:35+03:00
Общество

На Ставрополье выплаты соцработникам продлены до 15 сентября

Кстати, выплаты сохраняются даже если специалист неожиданно прервал свою работу
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняли решение продлить выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в особом режиме.

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Так, президент России резюмировал, что социальные работники наравне с врачами работают в суровых реалиях.

Поэтому было принято решение о продлении пособий ещё на два месяца, до октября 2020 года.

Кстати, выплаты сохраняются, даже если специалист неожиданно прервал свою работу. Например, из-за личных причин. Или же если у него обнаружили коронавирус, а также другие серьёзные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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