На Ставрополье выплаты соцработникам продлены до 15 сентября
На Ставрополье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняли решение продлить выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в особом режиме.
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Так, президент России резюмировал, что социальные работники наравне с врачами работают в суровых реалиях.
Поэтому было принято решение о продлении пособий ещё на два месяца, до октября 2020 года.
Кстати, выплаты сохраняются, даже если специалист неожиданно прервал свою работу. Например, из-за личных причин. Или же если у него обнаружили коронавирус, а также другие серьёзные заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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