Отель-замок в «Сочи Парке» открывает сезон скидок

1 Июль 2020 2020-06-30T18:07:39+03:00

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Расположенный в Имеретинской низменности четырехзвездочный отель-замок «Богатырь» вновь принимает гостей. Причем отдохнуть в тематическом отеле, внешний вид и интерьеры которого стилизованы под средневековую крепость, можно с приличной скидкой. На официальном сайте отеля открыто раннее бронирование со скидкой до 20%.

Гости отеля могут бесплатно посещать тренажерный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием. Кроме того, в стоимость включены вкусные завтраки в ресторане «Садко» с возможностью заказа блюд в номер. В настоящее время к открытию готовятся и другие рестораны отеля, а шеф-повара обновляют меню.

Отель расположен на территории первого тематического парка страны «Сочи Парк», посещение которого также включено в стоимость проживания. Пока парк работает в прогулочном режиме, но совсем скоро будут открыты аттракционы и яркие шоу, ставшие визитной карточкой парка.

Для санитарно-эпидемиологической безопасности гостей в «Богатыре» введены новые правила проживания, разработанные по рекомендациям Роспотребнадзора.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»