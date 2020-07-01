Отель-замок в «Сочи Парке» открывает сезон скидок
Расположенный в Имеретинской низменности четырехзвездочный отель-замок «Богатырь» вновь принимает гостей. Причем отдохнуть в тематическом отеле, внешний вид и интерьеры которого стилизованы под средневековую крепость, можно с приличной скидкой. На официальном сайте отеля открыто раннее бронирование со скидкой до 20%.
Гости отеля могут бесплатно посещать тренажерный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием. Кроме того, в стоимость включены вкусные завтраки в ресторане «Садко» с возможностью заказа блюд в номер. В настоящее время к открытию готовятся и другие рестораны отеля, а шеф-повара обновляют меню.
Отель расположен на территории первого тематического парка страны «Сочи Парк», посещение которого также включено в стоимость проживания. Пока парк работает в прогулочном режиме, но совсем скоро будут открыты аттракционы и яркие шоу, ставшие визитной карточкой парка.
Для санитарно-эпидемиологической безопасности гостей в «Богатыре» введены новые правила проживания, разработанные по рекомендациям Роспотребнадзора.
Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»