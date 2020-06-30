В Северной Осетии тяжелобольной девочке сделали инъекцию самого дорогого в мире препарата

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:15:38+03:00

Эта инъекция была ей жизненно необходима

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В Северной Осетии двухлетняя Арнелла Персаева получила лечение препаратом Zolgensma. Деньги на это лекарство малышке собирали всей страной.

Так, депутат Алагирского района Феликс Цогоев продал свою машину –вырученные деньги отослал Арнелле. Откликнулся личный состав республиканского МВД.

Министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант Михаил Скоков вместе с подполковником Тотразом Бетрозовым провели сбор денег на лечение.

По словам мамы девочки, укол препарата был сделан в одной из московских клиник.

Напомним, двухлетняя Арнелла Персаева страдает редким генетическим заболеванием, спинальной мышечной атрофией, и эта инъекция была ей жизненно необходима.

ИСТОЧНИК KP.RU