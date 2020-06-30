Ветеран 75 лет «скрывался» от награждения медалью «За боевые заслуги»

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:22:23+03:00

Иван Зверев случайно узнал, что в списке его наград есть еще и медаль «За боевые заслуги». Фото: правительство РО

94-летний Иван Зверев не подозревал, что его поступок в Польше в январе 1945 года так высоко оценили

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Конечно же, не ради наград 17-летний Ванька Зверев, на глазах которого погибло большинство боевых товарищей, истекая кровью продолжал неравный бой с немцами в январе 1945 года под польским городом Радом. Но как же обрадовался 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Зверев, когда 75 лет спустя узнал, что тот его подвиг был отмечен медалью «За боевые заслуги»! Почему же ее не вручили сразу и как про нее стало вообще известно?

Сын ветерана Александр однажды захотел найти информацию о своих дедах на сайте «Память народа». Решил посмотреть ради интереса, что там написано про отца и прочел про награждение сержанта Зверева И. А. медалью «За боевые заслуги».

- Такой у папы не было, хотя было много других, включая орден Отечественной Войны 1-й степени и орден Славы 3-й степени, благодарность от самого Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина тоже была, - рассказывает Александр Зверев. - Я написал запрос в районный военкомат.

Оттуда пришел ответ, что да, медаль присуждалась, но не вручалась - следы парня потерялись. После ранения его перевели в Казанское танковое училище, где он и встретил День Победы. Потом сержант Зверев сменил профессию на мирную: закончил Оренбургский аграрный институт, переехал в Неклиновский район Ростовской области, где всю жизнь и проработал ветеринаром.

Подробнее о боевом пути ветерана Ивана Зверева, которого из-за проблем со зрением «сослали» из авиационного подразделения в пехоту, читайте на сайте «КП-Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU