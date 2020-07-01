Число больных COVID-19 на Ставрополье достигло 5225 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T10:11:40+03:00

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На Ставрополье увеличилось количество больных коронавирусом. По состоянию на утро 1 июля известно о 5225 случаях заражения. За сутки прибавилось 84 инфицированных, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

За день врачи выписали 86 пациентов. За все время пандемии ставропольские медики спасли 3049 жизней. 98 человек, к несчастью, умерли.

- Число выздоровевших от коронавирусной инфекции уже превысило три тысячи человек. Очень важно закрепить такие тенденции. Не дать болезни запустить новый виток. Тем более, что угроза коронавируса сохраняется. Она серьёзна и требует самого ответственного отношения, - пишет глава региона.

Сейчас в крае развернуто 2803 инфекционные койки, из которых 272 оборудованы аппаратами ИВЛ. Не раз губернатор отмечал, что больше 70 процентов мест остаются свободными. За время борьбы с COVID-19 медики провели 190 тысяч исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU