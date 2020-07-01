На Ставрополье полиция поймала инвалидку-самозванку
Ставропольские полицейские поймали женщину, которая выдавала себя за инвалида. За это она получала субсидию на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.
Дело началось с оперативного сообщения, в котором рассказывали о лжеинвалиде. 44-летняя жительница Апанасенковского района предоставила документы для социальных выплат. Однако в бумагах были указаны недостоверные сведения.
- По предоставленным результатам медицинского исследования выяснилось, что у женщины отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности, - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.
Подлог обнаружили не сразу. Каждый месяц женщина получала субсидию. Ущерб от противоправных действий оценивают в 850 тысяч рублей.
- Следственным отделом ОМВД России по Апанасенковскому району возбуждено уголовное дело в отношении фигурантки по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), - передает пресс-служба МВД по Ставрополью.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU