На Ставрополье полиция поймала инвалидку-самозванку

1 Июль 2020 2020-07-01T12:44:17+03:00

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Ставропольские полицейские поймали женщину, которая выдавала себя за инвалида. За это она получала субсидию на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.

Дело началось с оперативного сообщения, в котором рассказывали о лжеинвалиде. 44-летняя жительница Апанасенковского района предоставила документы для социальных выплат. Однако в бумагах были указаны недостоверные сведения.

- По предоставленным результатам медицинского исследования выяснилось, что у женщины отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности, - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.

Подлог обнаружили не сразу. Каждый месяц женщина получала субсидию. Ущерб от противоправных действий оценивают в 850 тысяч рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Апанасенковскому району возбуждено уголовное дело в отношении фигурантки по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), - передает пресс-служба МВД по Ставрополью.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU