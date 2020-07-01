Кисловодск вышел на второе место в крае по числу активных пациентов

1 Июль 2020 2020-07-01T19:51:52+03:00

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Кисловодск стал вторым по числу "активных" пациентов с COVID-19 на Ставрополье. По состоянию на 1 июня в городе лечат 232 человека, что на 66 больных меньше, чем у Ставрополя (298). Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Следом идет Пятигорск с 209 инфицированными и Благодарненский район с 155 зараженными. На пятом и шестом местах стоят Предгорный (139 заболевших) и Минераловодский (101) районы.

Всего на Ставрополье лечат 2176 человек. За все время врачи выявили 5225 случаев инфицирования. Медикам удалось спасти 3049 жизней. 98 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU