1 Июль 2020 2020-07-01T14:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Три организации за месяц подали пять исков против Корпорации развития Ставрополья. От ведомства требуют возместить средства за неоплаченную работу, следуют из материалов Арбитражного суда.

Истцы - невинномысский "Горэлектросеть" и две ставропольские фирмы "ТКООС" и "Ставсеть-Энерго". С начала года на Корпорацию развития Ставрополья подали 27 исков. Истцы те же.

Известно, что "Ставсеть-Энерго" требует от организации два миллиона рублей за неоплаченную работу. "Горэлектросеть" хочет получить 197 тысяч рублей, а "ТКООС" - 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU