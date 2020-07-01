С начала года на корпорацию развития Ставрополья подали 27 исков
Часть из них удовлетворили
Изменить размер текста:
Три организации за месяц подали пять исков против Корпорации развития Ставрополья. От ведомства требуют возместить средства за неоплаченную работу, следуют из материалов Арбитражного суда.
Истцы - невинномысский "Горэлектросеть" и две ставропольские фирмы "ТКООС" и "Ставсеть-Энерго". С начала года на Корпорацию развития Ставрополья подали 27 исков. Истцы те же.
Известно, что "Ставсеть-Энерго" требует от организации два миллиона рублей за неоплаченную работу. "Горэлектросеть" хочет получить 197 тысяч рублей, а "ТКООС" - 1,4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU