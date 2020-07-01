В Ставрополе раздали больше 20 тысяч продуктовых наборов
В Ставрополе продолжают раздавать продуктовые наборы. Помощь оказывают в рамках акции "Доброе сердце", передает пресс-служба мэрии.
Среди людей, которым выдают продуктовые наборы - пожилые горожане, получающие минимальную пенсию, инвалиды первой группы, многодетные семьи, малоимущие граждане, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Помимо этого, продукты раздали и тем, кто потерял работу или столкнулся с жизненными трудностями.
- Раздача продуктовых наборов в городе продолжается. Сейчас она носит преимущественно заявительный характер, - сказано в сообщении городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU