Избирком прокомментировал скандал на участке в Пятигорске

1 Июль 2020 2020-07-01T16:18:44+03:00

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На Ставрополье оценили действия самоназванного члена территориальной комиссии. Мужчина пришел на участок в Пятигорске, проголосовал "против" и демонстративно ушел. Свою выходку избиратель снимал на камеру.

Герой видео называл себя членом комиссии, хотя, на самом деле, в ее работе не участвовал, подчеркнул глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов. Он вошел в состав как представитель политической партии, но пробыл на участке только 15 минут.

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- Акция очень похожа на спланированную, поскольку до этого никаких претензий, в том числе к работе комиссии, этот гражданин не высказывал. Его поведение я оцениваю, как некорректное и неэтичное. Возможно, в нем усматривается также нарушение правовых норм, - сказал Демьянов.

Руководитель краевой избирательной комиссии отметил, что проверяющие добровольно соглашаются выполнять все требования и предписания. В этом случае мужчина нарушил правила и не выполнил обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU