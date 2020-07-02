На Ставрополье парень похитил девушку для женитьбы
На Ставрополье закончили расследовать дело о похищении человека. На скамье подсудимых окажется 29-летний горе-жених. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по краю.
Инцидент произошел 11 марта. Приехав в аул Сабан-Антуста, парень встретил на улице девушку. Оттуда он ее и выкрал с целью женитьбы. Через пару часов родственники и полицейские освободили девушку.
- 29-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека), - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.
Дело направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU