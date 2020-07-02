На Ставрополье парень похитил девушку для женитьбы

2 Июль 2020 2020-07-02T10:44:43+03:00

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На Ставрополье закончили расследовать дело о похищении человека. На скамье подсудимых окажется 29-летний горе-жених. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Инцидент произошел 11 марта. Приехав в аул Сабан-Антуста, парень встретил на улице девушку. Оттуда он ее и выкрал с целью женитьбы. Через пару часов родственники и полицейские освободили девушку.

- 29-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека), - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU