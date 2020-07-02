2020-07-02T12:23:27+03:00
Общество

В Ставрополь начал летать Лоукостер «Победа»

Минимальный тариф на рейсы в Ставрополь на старте продаж составлял 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов
Ася АСРЯН@asya1693
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Минимальный тариф на рейсы в Ставрополь на старте продаж составлял 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборовМинимальный тариф на рейсы в Ставрополь на старте продаж составлял 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С 1 июля лоукостер «Победа» начал летать в новый город маршрутной сети — Ставрополь. Регулярный рейс Ставрополь—Москва будет выполняться каждый день.

Полёты из краевого центра в Санкт-Петербург начнутся 2 июля. Они будут выполняться пять раз в неделю. Так, пассажиры могут летать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Минимальный тариф на рейсы в Ставрополь на старте продаж составлял 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов.

Из Москвы в Ставрополь самолет «Boeing 737-800» будет отправляться из аэропорта «Внуково» в 8 утра.

В обратный путь самолет отправится через 50 минут после приземления в Ставрополе. В Санкт-Петербург рейс отправится в 10.25, обратно из аэропорта «Пулково» -в 14.10. Туда и обратно можно будет слетать за 5 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Железнодорожный перевозчик по Крымскому мосту компания «Гранд Сервис Экспресс» с 29 июня запускает новый маршрут из Симферополя в Кисловодск и обратно. Это одно из четырех направлений, запуск которых пришлось отложить из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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