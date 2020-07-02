На Ставрополье ожидают жару до 40 градусов
На Ставрополье прогнозируют сильную жару. Воздух с 14 до 16 часов прогреется до 40 градусов. Жара продлится, как минимум, до 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня. Призываем Вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сказано в сообщении.
Согласно данным ставропольского Гидрометцентра, в крае установится высокий уровень пожароопасности. Пятая, наивысшая, степень будет в Апанасенковском, Туркменском, Азгирском и Новоалександровском районах. Более спокойную обстановку прогнозируют в Красногвардейском (второй класс) и Предгорном (третий класс) районах. На остальных территориях ожидают четвертую степень пожароопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU