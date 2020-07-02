Бюджет Ставрополья получил дотацию в 1,68 млрд рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T14:01:11+03:00

Часть денег потратят на финансирование программ в сельском хозяйстве и переселение граждан из аварийного жилья

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На Ставрополье доходная часть бюджета увеличилась на 1,68 миллиарда рублей. Они поступили в виде дотации из федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона.

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Владимир Владимиров добавил, что деньги направят на софинансирование программ развития. А также на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на прямой линии.

Эти деньги также направят на покупку оборудования для новых школ, на улучшение материально-технического обеспечения больниц.

В министерстве финансов Ставрополья добавили, что часть средств потратят на финансирование программ в сельском хозяйстве и переселение граждан из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU