Бюджет Ставрополья получил дотацию в 1,68 млрд рублей
На Ставрополье доходная часть бюджета увеличилась на 1,68 миллиарда рублей. Они поступили в виде дотации из федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона.
Стабильно высоко: на Ставрополье сохраняется уровень заболеваемость коронавирусом
Владимир Владимиров добавил, что деньги направят на софинансирование программ развития. А также на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на прямой линии.
Эти деньги также направят на покупку оборудования для новых школ, на улучшение материально-технического обеспечения больниц.
В министерстве финансов Ставрополья добавили, что часть средств потратят на финансирование программ в сельском хозяйстве и переселение граждан из аварийного жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU