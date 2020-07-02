В СКФО возобновляют регулярные рейсы самолетов и поездов

2 Июль 2020 2020-07-02T18:03:57+03:00

С 22 июня возобновились ежедневные рейсы из столицы КБР во Внуково. С 28 июня стали ежедневными рейсы из аэропорта Шереметьево, а с 1 июля — из Санкт-Петербурга

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На Северном Кавказе на прежний график возвращаются пассажирские поезда и самолеты, отмененные во время пандемии коронавируса. В июле появились и новые направления, популярные у туристов. Это Кавминводы — Крым.

Так, аэропорт Минеральных Вод возобновил работу еще 1 июня.

В летнем расписании уже 20 направлений внутри страны. Среди новых — рейсы из Минвод в Нижний Новгород. С июня они выполняются дважды в неделю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 июля лоукостер «Победа» начал летать в новый город маршрутной сети — Ставрополь. Регулярный рейс Ставрополь—Москва будет выполняться каждый день.

Полёты из краевого центра в Санкт-Петербург начнутся 2 июля. Они будут выполняться пять раз в неделю. Так, пассажиры могут летать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Минимальный тариф на рейсы в Ставрополь на старте продаж составлял 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU