На Ставрополье мошенники продолжают обманывать пенсионеров
В городе Лермонтов правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Так, с заявлением в отдел полиции обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Якобы, в этой аварии пострадал человек.
Злоумышленник предложил решить проблему, но взамен требовал 30 тысяч рублей.
Наивная пожилая жительница Лермонтова перевела неизвестному деньги. А потом позвонила сыну и узнала, что он не совершал ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ставрополью.
Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника.
ИСТОЧНИК KP.RU