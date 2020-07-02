На Ставрополье мошенники продолжают обманывать пенсионеров

2 Июль 2020 2020-07-02T17:16:43+03:00

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В городе Лермонтов правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Так, с заявлением в отдел полиции обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Якобы, в этой аварии пострадал человек.

Злоумышленник предложил решить проблему, но взамен требовал 30 тысяч рублей.

Наивная пожилая жительница Лермонтова перевела неизвестному деньги. А потом позвонила сыну и узнала, что он не совершал ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ставрополью.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU