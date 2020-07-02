Три человека пострадали в столкновении маршрутки и полицейской машины в Ингушетии

2 Июль 2020 2020-07-02T19:36:57+03:00

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В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и полицейской машины. В результате аварии пострадали три человека — двое полицейских и водитель маршрутки. Подробнее о происшествии рассказали в аварийно-спасательной службе республики.

По данным МЧС, авария произошла на федеральной трассе «Кавказ», в селе Экажево. Как именно столкнулись «ГАЗель» и Skoda — неизвестно. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU