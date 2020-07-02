Поправки в конституцию поддержали 85% ставропольцев

2 Июль 2020 2020-07-02T20:29:32+03:00

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Избирательная комиссия Ставропольского края утвердила итоговые результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Согласно финальному протоколу, почти 85% жителей края проголосовали «за» и 13,88% — «против».

Всего в голосовании приняли участие порядка 1 539 011 человек. Явка составила 81,26% от общего числа избирателей. Нарушений и вбросов в процессе не зафиксировано. Итоги голосования направлены в ЦИК России.

ИСТОЧНИК KP.RU