2020-07-02T21:01:37+03:00
Происшествия

Дагестанский боевик сколотил банду прямо в колонии УФСИН

Идейный вдохновитель погиб, а его последователи попали под уголовные дела
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Порядка 100 заключенных вошли в преступную группировку, созданную инициативным боевиком из ДагестанаПорядка 100 заключенных вошли в преступную группировку, созданную инициативным боевиком из ДагестанаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела Михаила Жигунова. Он обвиняется, как участник незаконной террористической группировки, созданной в колонии.

Банду создал в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов. Он вдохновил порядка 100 человек на вступление в преступную группу на территории Исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Спустя два года, выйдя на свободу, он погиб во время нападения на правоохранителей.

Осужденный за оборот наркотиков житель КБР Жигунов вступил в преступную группу и взял себе имя Мухамед.

— Жигунов и другие, являлись активными участниками террористического сообщества, подчинялись общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного ими представления о религиозном превосходстве над другими членами общества. Они обучались арабскому языку, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые участниками террористического сообщества, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В октябре 2017 года подозреваемый вышел из группировки, отбыв свой срок.

— Вместе с ним по делу проходят ещё 29 человек. Во время обысков в колонии найдена экстремистская литература и другие вещественные доказательства. Он обвиняется по статье «Участие в террористическом сообществе», — резюмировали в пресс-службе.

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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