3 Июль 2020 2020-07-03T08:05:59+03:00

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 73 человека. К счастью, нет новых жертв болезни. Всего выздоровели 3181. Число заболевших достигло 5391.

По словам губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе несколько улучшилась.

- Конечно такие сведения хочется воспринимать как знак того, что вот-вот наладится. Однако оптимизм пока должен быть осторожным, - считает Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU