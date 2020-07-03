На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 73 человека
Выздоровели еще 100 пациентов
Новых жертв коронавируса не зафиксированоФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 73 человека. К счастью, нет новых жертв болезни. Всего выздоровели 3181. Число заболевших достигло 5391.
По словам губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе несколько улучшилась.
- Конечно такие сведения хочется воспринимать как знак того, что вот-вот наладится. Однако оптимизм пока должен быть осторожным, - считает Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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