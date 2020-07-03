«Сочи Парк» открывает новые развлечения

3 Июль 2020 2020-07-03T11:55:52+03:00

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С каждым днем количество развлечений в первом тематическом парке страны увеличивается. Теперь маленьких и взрослых посетителей ждут совариум и контактный мини-зоопарк.

Чтобы узнать о жизни редких птиц и соприкоснуться с древними традициями соколиной охоты, нужно отправиться прямиком в Южную резиденцию Бабы-яги. Именно там расположен совариум, сотрудники которого каждый день устраивают открытые тренировки ловчих птиц. Кроме того, здесь же можно взглянуть на сурикатов, енотов и других пушистых питомцев.

В Экодеревне заработал контактный мини-зоопарк «Лапушки». Посетителям здесь разрешено гладить и кормить животных подходящей для питомцев пищей.

Совсем скоро в «Сочи Парке» планируют открыть дельфинарий. А пока гости могут приобрести в кассах прогулочный билет, куда входят все активности и развлечения, кроме зоопарка. На сайте «Сочи Парка» также можно купить билет с открытой датой, который начнет действовать, когда все развлечения парка возобновят работу после периода ограничительных мер. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте и в соцсетях парка.

Напомним, прогулочный режим начал действовать с 12 июня, когда «Сочи Парк» вновь стал принимать посетителей.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»