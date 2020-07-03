На Ставрополье бывший контрактник ответит за пьяную езду

3 Июль 2020 2020-07-03T10:53:53+03:00

В итоге экс-контрактнику назначили штраф в размере 220 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд назначил ему 220 тысяч рублей штрафа

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Пятигорский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по контракту. Как выяснилось, до этого ставрополец уже имел «административку» за отказ от медосвидетельствования.

За повторную езду в пьяном виде водитель стал фигурантом уголовного дела.

На судебном заседании мужчина признался в содеянном. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, воспитание без отца в многодетной семье. Однако, на службе молодому человеку дали отрицательную характеристику.

В итоге экс-контрактнику назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU