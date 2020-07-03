На Ставрополье бывший контрактник ответит за пьяную езду
Пятигорский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по контракту. Как выяснилось, до этого ставрополец уже имел «административку» за отказ от медосвидетельствования.
За повторную езду в пьяном виде водитель стал фигурантом уголовного дела.
На судебном заседании мужчина признался в содеянном. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, воспитание без отца в многодетной семье. Однако, на службе молодому человеку дали отрицательную характеристику.
В итоге экс-контрактнику назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.
Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU