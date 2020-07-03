На Ставрополье неизвестный расстрелял фермера

3 Июль 2020 2020-07-03T11:29:57+03:00

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В Новоалександровске неизвестный убил главу крестьянско-фермерского хозяйства. Человек выстрелил дважды, когда потерпевший закрывал ворота. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

Трагедия произошла вечером 1 июля. Через пару часов фермер умер в больнице.

- Новоалександровский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), - сказано в сообщении ведомства.

Глава Следственного комитета по Ставрополь Игорь Иванов отправил в Новоалександровск следователей-криминалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU