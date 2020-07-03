«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты
В лесу у Сафоновой дачи, принадлежавшей в былые времена царскому генералу и композитору Илье Сафонову, есть удивительное дерево.
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Местные жители рассказывают, что к нему в последнее время особенно устремился народ, уставший от пандемии.
Говорят, мол, этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.
Как гласят научные источники, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным.
Всё в точности относится к нашему вековому великану. Измерить его высоту - задача недосягаемая, но визуально не менее, чем с восьмиэтажный дом. А если обойти гигантский ствол, около 12 метров в диаметре, с таинственным дуплом, и погладить кору, то возникает ощущение прикосновения к старинной тайне.
Вполне возможно, что чудо-тополь претендует на звание самого большого дерева в России. А если так, то это сенсационная новость не только для Ставрополья.
Жаль, что об этом явлении природы знают немногие. И гравийка к нему вся в ухабах, и само дерево защищено от любопытных глаз густыми зарослями. Ну, а если кто захочет, то найти его можно, проехав примерно 600 м от трассы в сторону Сафоновой дачи.
Справа увидите небольшую полянку с лавочкой и столиком, пройдёте от этой зоны отдыха вглубь леса примерно 70 шагов, и перед вами предстанет богатырь.
ИСТОЧНИК KP.RU