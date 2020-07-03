2020-07-03T16:15:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье закрыли мясной магазин за риск заражения COVID–19

Судебные приставы опечатали помещение мясного павильона
Ася АСРЯН@asya1693
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Иллюстрационное фотоИллюстрационное фотоФото: Архив КП
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Инцидент произошел в Благодарненском округе. Там владелец мясного магазина допустил грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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А если быть точнее, то продавец обслуживал покупателей без маски. В магазине не обрабатывали руки антисептиком, не проводили влажную уборку, применяя дезинфицирующие средства.

Также отсутствовала разметка социальной дистанции. После проверок суд признал бизнесмена виновным. Предпринимателю назначили наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Судебные приставы опечатали помещение магазина. Бизнесмену вручили предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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