2020-07-03T18:35:39+03:00
Происшествия

Силовики обыскали ингушскую станцию скорой помощи

О причинах операции пока ничего не известно
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обыскали офис республиканской станции медицинской скорой помощи. Причину операции пока не уточняют, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе обысков силовики изъяли бухгалтерскую документацию, уверяет источник агенства. Операцию проводили сегодня днем.

Официального подтверждения информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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