Силовики обыскали ингушскую станцию скорой помощи
О причинах операции пока ничего не известно
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В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обыскали офис республиканской станции медицинской скорой помощи. Причину операции пока не уточняют, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ходе обысков силовики изъяли бухгалтерскую документацию, уверяет источник агенства. Операцию проводили сегодня днем.
Официального подтверждения информации пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU