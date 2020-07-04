2020-07-04T20:15:35+03:00
Общество

В Ставрополе на Комсомольском озере оборудуют спортивные площадки

Вместе с этим идет устройство основного кольца пешеходного дорожного полотна и подготовка к установке беговой дорожки, которая пройдет рядом
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе продолжают благоустраивать главный водоем. Сейчас рабочие устанавливают спортивное оборудование и монтируют ограждения площадок.

Скоро там появится беговая дорожка, а второстепенные тропинки будут вымощены садовой плиткой.

В перспективе главный водоем Ставрополя превратиться в современную зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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